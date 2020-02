Sky, Napoli già dato per eliminato con il Barcellona: scoppia la polemica

In questi giorni un polverone di polemiche si è alzato in quel di Napoli. Bersaglio delle accuse? La Pay-TV Sky ed in particolare il giornalista Massimiliano Nebuloni. Tutto è iniziato nella giornata di ieri quando l’inviato Sky Nebuloni ha intervistato Marino Magrin, ex di Atalanta e Juventus.

Il tema dell’intervista è stato la sonora vittoria della squadra bergamasca ai danni del Valencia negli ottavi di finale di Champions League. Tale risultato permette infatti all’Atalanta di proiettarsi ai quarti di finale della competizione senza particolari intoppi, a meno che di incredibile debacle in terra spagnola.

Interrogando Magrin sulle possibili avversarie dell’Atalanta al turno successivo, Massimiliano Nebuloni ha domandato: “Se tutto andrà come deve andare, nei quarti la sfida ideale del tuo cuore sarebbe Atalanta-Juve o magari trovare sulla propria strada Messi?“. Juve o Barcellona quindi, dando completamente per scontata l’eliminazione del Napoli a vantaggio della squadra blaugrana.

Un errore di distrazione (si spera) che ovviamente ha scatenato tantissime polemiche sui social. I tifosi del Napoli si sono scagliati contro Sky con post del tipo “fate pena” e “vergognatevi”, chiedendo più rispetto per la propria squadra. Possibile che, in risposta a ciò, possa intervenire la stessa Sky per chiedere scusa e spiegare l’accaduto.