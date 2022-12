Sky, Napoli su Cheddira del Bari

In vista della prossima sessione di mercato le squadre di Serie A si stanno muovendo per accaparrarsi i talenti disponibili. In questa prospettiva anche il Napoli, nonostante non abbia intenzione di stravolgere la rosa attuale, ha degli osservati speciali da tenere d’occhio.

Nel mirino degli azzurri, infatti, secondo quanto riportato da Sky, è entrato Cheddira del Bari. Il giovane marocchino è al momento impegnato nei mondiali in Qatar dove non ha ancora debuttato ma nell’avvio di campionato con il Bari ha dimostrato di essere pronto per il salto di qualità in Serie A.

Sull’attaccante, comunque, ci sono anche altre squadre tra cui la Lazio e la Sampdoria in Italia mentre all’estero ad osservarlo ci sono Sporting Lisbona e Nottingham Forest. A confermarlo anche il ds del Bari: “Cheddira? Finirà la stagione col Bari e lo assicuro. Avrà sicuramente offerte ma ne parleremo a tempo opportuno“.

Quello di Cheddira è un affare che si aggira intorno ai 6/7 milioni di euro e se il Napoli fosse davvero interessato avrebbe sicuramente una corsia preferenziale da sfruttare visto il legame familiare tra le società.