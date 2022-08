Sky – Operazione chiusa: Fabián Ruiz si trasferisce al PSG

Dopo la non convocazione nell’amichevole di ieri contro l’Espanyol, Fabián Ruiz è sempre più vicino a vestire la maglia del Paris Saint Germain. Ufficialmente ieri era assente per un affaticamento muscolare, ma le vicende di mercato sono ormai note a tutti già da tempo.

La notizia è stata confermata poco fa da Sky Sport e riportata nell’edizione odierna del Corriere dello Sport. La trattativa è già in fase avanzata e nelle prossime ore potrebbe arrivare la chiusura definitiva. Le due squadre ne hanno approfittato per parlare anche di un altro calciatore che potrebbe cambiare casacca: Keylor Navas.

Il Napoli si ritrova con il problema portiere ancora irrisolto e dopo le difficoltà per arrivare a Kepa, è tornato in auge il nome dell’ex Real Madrid. In ogni caso, le due operazioni sarebbero slegate e il primo passo sarà quello di vedere il trasferimento di Fabián Ruiz dal Napoli al PSG.

A questo punto Spalletti si ritroverebbe senza un centrocampista e ci sarebbe l’esigenza di tornare sul calciomercato. Negli ultimi giorni si è parlato di Barak dell’Udinese (obiettivo del Napoli già da tempo) e di Giovani Lo Celso: in ogni caso ci sarà da aspettare un po’ per il sostituto di Fabián, pur con la relativa fretta visto che tra una settimana si scende già in campo per la prima a Verona.

Fabián Ruiz aveva il contratto in scadenza nel 2023 e il Direttore Sportivo dei parigini, Luis Campos, non si è fatto sfuggire l’opportunità. Dopo aver sbaragliato la concorrenza di Real Madrid, Atlético Madrid e del Newcastle, il club allenato da Galtier che ha esordito ieri con una sonora vittoria per 5 a 0 contro il Clermont all’esordio in Ligue 1 avrà presto a disposizione anche il centrocampista spagnolo.