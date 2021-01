SKY – Slitta ancora il rinnovo di Gattuso: il tecnico aveva fatto due richieste

Non è proprio la migliore delle situazioni in casa azzurra. Il Napoli non convince. Anche contro lo Spezia in Coppa Italia, nonostante la vittoria per 4-2, i partenopei hanno convinto per 45 minuti. Nel secondo tempo infatti sono crollati, subendo due gol dalle riserve dello Spezia.

Sul banco degli imputati c’è in primis l’allenatore, Gattuso. Ma De Laurentiis ha qualcosa da ridire anche a Cristiano Giuntoli. Il patron non sarebbe infatti soddisfatto dell’operato del suo ds. La situazione è tesa, e novità potrebbero arrivare da un momento all’altro.

Una importante novità è in realtà già arrivata circa il rinnovo del tecnico calabrese. Secondo infatti quanto riportato da SKY “Calciomercato L’Originale” e in particolare da Gianluca Di Marzio al momento non ci sarà alcuna firma sul rinnovo.

“Per il momento non ci sarà nessuna fima, la situazione è molto tesa. Il presidente non gli mette il contratto davanti”. Ci sarebbe anche un altro motivo alla base di tale decisione.

Infatti, pare che Gennaro Gattuso, tramite i suoi legali, avesse fatto due richieste al Napoli. Voleva infatti un contratto non molto lungo e poi nessuna clausola particolare nel contratto. Probabilmente Aurelio De Laurentiis non è d’accordo su queste due richieste, da qui quindi l’ennesimo rinvio.