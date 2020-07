Sky sotto accusa per la telecronaca di Marocchi. I tifosi: “Troppo pro-Juve!”

Non è certo un periodo semplice per SKY, colosso della pay tv che ogni giorno trasmette centinaia di ore di sport sui suoi tanti canali satellitari. Il broadcast del magnate australiano Murdoch finisce di nuovo sotto accusa per una telecronaca fin troppo di parte andata in scena per seguire il match Sassuolo-Juventus di mercoledì scorso.

Dopo il brutto episodio registrato soltanto qualche giorno fa in occasione di Inter-Bologna, si torna a parlare di parzialità verso la Juventus da parte di Giancarlo Marocchi, ex juventino e ora commentatore per SkySport. Un episodio che darà tanto filo da torcere al gigante della tv on demand e che sicuramente lascerà dietro di sé una serie di polemiche da qui alla fine della contesa tricolore.

In origine fu il duro commento di Sinisa Mihajlovic verso la rubrica “Il club di Caressa” rea di monopolizzare tutto il tempo dello show a parlare esclusivamente dell’Inter, tralasciando l’ottima figura fatta dal Bologna in occasione del match di domenica 5 luglio. “Sembrava Inter Channel” – dichiara Mihajlovic – “Nessuno ha fatto i complimenti al Bologna. E’ una vergogna. Questo non è giornalismo” . Caressa, il “piccolino marito di Benedetta Parodi” è colpito e affondato.

Adesso la rabbia social dei tifosi è tutta per il commentatore Giancarlo Marocchi che, forse un po’ incautamente, dopo il gol del pareggio di Alex Sandro si è lasciato prendere dalla nostalgia per i colori bianconeri. La frase che ha fatto scatenare il putiferio sarebbe stata “Adesso l’andiamo a vincere” pronunciata forse con troppa leggerezza.

Insomma, dopo l’episodio che ha visto Lele Adani esultare per la vittoria in Champions dell’Inter l’anno scorso contro il Tottenham, continuano i problemi legati alle ex bandiere dei club ormai diventate tutte commentatori per Sky. Eppure c’è anche chi prende le distanze da tanta baruffa e invece auspica un aumento di queste esternazioni di parte perché renderebbero il commento più vivo e veritiero. Basterà questo a evitare un richiamo da parte dell’emittente ai suoi collaboratori?