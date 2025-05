Sky Sport, Anguissa resta al Napoli: si raffredda la pista Frattesi

Il futuro del centrocampo del Napoli comincia a delinearsi con maggiore chiarezza. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, Frank Anguissa dovrebbe restare in maglia azzurra anche nella prossima stagione. Una notizia importante per il tecnico Antonio Conte, che considera il camerunense una pedina fondamentale nel suo sistema di gioco. La permanenza di Anguissa, tuttavia, potrebbe influire sulle strategie di mercato del club, in particolare sull’eventuale arrivo di nuovi centrocampisti.

Tra i nomi sul taccuino della dirigenza partenopea c’è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter piace da tempo al Napoli e rappresenterebbe un rinforzo capace di garantire qualità e inserimenti offensivi. Durante questa stagione, Frattesi ha avuto alti e bassi a Milano, ma è stato decisivo nel finale di Champions League con gol pesanti che ne hanno rilanciato la valutazione. Il suo futuro resta incerto e molto dipenderà dalla volontà dell’Inter e dello stesso giocatore.

Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Marchetti, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il Napoli continua a monitorare la situazione. Tuttavia, restano alcune perplessità. Una su tutte riguarda proprio le intenzioni di Frattesi, che si interroga sull’eventuale spazio che potrebbe trovare in un centrocampo già ricco di alternative. Con Lobotka saldo in regia, McTominay come possibile titolare e Anguissa confermato, il rischio di ritrovarsi spesso in panchina non è trascurabile.

Inoltre, c’è la questione economica: per strappare Frattesi all’Inter servirebbero almeno 40 milioni di euro. Una cifra importante, che il Napoli potrebbe investire solo dopo aver chiarito l’assetto tattico per la prossima stagione. Prima di muoversi concretamente, quindi, la società partenopea dovrà decidere quale modulo adottare e quale tipo di centrocampo costruire per soddisfare le esigenze di Conte.

Infine, il futuro di Anguissa potrebbe essere ulteriormente consolidato da un possibile adeguamento contrattuale. Il centrocampista si è ormai integrato pienamente nella realtà napoletana e non disdegnerebbe l’idea di concludere la propria carriera all’ombra del Vesuvio. In attesa di sviluppi sul fronte Frattesi, il Napoli può dunque contare su una certezza: Anguissa sarà ancora al centro del progetto.