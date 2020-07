Sky Sport, Di Marzio: “Accordo Milik-Juve, ma i bianconeri vogliono solo lo scambio con il Napoli”

La Juventus è a caccia del sostituto di Gonzalo Higuain, destinato a lasciare Torino al termine della stagione. Il primo nome sul taccuino del direttore sportivo Paratici è quello di Arek Milik, ma occhio anche alle alternative Zapata e Jimenez.

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio nella serata di ieri, in onda su Sky Sport, ha fatto il punto della situazione confermando l’accordo tra il centravanti polacco e i bianconeri:

” Milik? Possiamo considerarlo un giocatore in uscita perché non ha rinnovato e confermiamo che lui ha un accordo con la Juve: il Napoli chiede però cash, ma i bianconeri sono disposti a fare solo uno scambio: sanno infatti che il polacco si libererebbe a zero in poco tempo.

Tra le possibili contropartite Bernardeschi, Romero e Pellegrini”.

La Juve, dunque, tenterà di convincere i partenopei ad accettare contropartite. Trattare con il presidente De Laurentiis non sarà semplice, ma la Juve punta sulla forte volontà del giocatore di sbarcare in bianconero.