Sky Sport, il Napoli punta forte su Beukema del Bologna

Il Napoli intensifica la sua ricerca di rinforzi difensivi e, secondo quanto riportato da Sky Sport, è sempre più vicino a Sam Beukema, difensore del Bologna. L’olandese, protagonista di una stagione brillante con 47 presenze e 2 assist, sembra essere il nome in pole per la retroguardia azzurra. L’interesse per Beukema si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento della difesa, una priorità per il Napoli in vista della prossima stagione.

Il club partenopeo, che ha già messo gli occhi su altri giocatori come Federico Gatti della Juventus, ha individuato in Beukema un profilo interessante. La sua solidità difensiva e la capacità di contribuire anche in fase offensiva lo rendono un acquisto ideale per il sistema di gioco di Spalletti. Nonostante la concorrenza di altre squadre, il Napoli sembrerebbe in pole position per portare il giovane olandese sotto il Vesuvio.

Secondo le ultime indiscrezioni, Beukema ha dato segnali di apertura riguardo alla possibilità di trasferirsi a Napoli. Questo potrebbe agevolare una trattativa che si preannuncia delicata, ma non impossibile. L’intenzione del club azzurro è quella di chiudere l’operazione prima dell’inizio della stagione, in modo da integrare al meglio il nuovo acquisto.

Il difensore del Bologna si è distinto per la sua versatilità, riuscendo a ricoprire più ruoli nella difesa. La sua esperienza in Serie A lo rende un giocatore di grande affidabilità, pronto a raccogliere la sfida di giocare in una squadra di vertice come il Napoli. La dirigenza partenopea è fiduciosa di riuscire a raggiungere un accordo con il Bologna.

Con Beukema, il Napoli vorrebbe completare il pacchetto difensivo, affiancando al già affiatato duo di centrali nuovi innesti che possano garantire maggiore solidità e competitività. L’affare potrebbe concludersi nei prossimi giorni, ma l’attesa è alta, con i tifosi che sperano in una conferma ufficiale.