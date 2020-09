Sky Sport: “Il Villarreal ha chiesto informazioni alla Juve per De Sciglio”

Dopo Higuain la Juve può piazzare un altro colpo in uscita. Il terzino piace in Spagna

Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus nei prossimi giorni figura il nome di Mattia De Sciglio. Il terzino classe ’92 non ha convinto nelle ultime stagioni in bianconero e per Pirlo non sarebbe un elemento indispensabile. Ecco perché in caso di offerte soddisfacenti la Juve è pronta a lasciarlo andare.

Le pretendenti non mancano e, stando a quanto riporta Sky Sport, nelle ultime ore si sono fatti avanti gli spagnoli del Villarreal.

Ecco gli aggiornamenti riportati dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio:

“Mentre in attacco la Juventus sfoglia la margherita, in attesa di capire quale sarà l’attaccante che affiancherà Dybala e Ronaldo, sul fronte uscite potrebbero esserci novità in difesa. Un giocatore che potrebbe partire è Mattia De Sciglio: per il laterale classe ’92 si è fatto avanti il Villarreal.

Il club spagnolo, dopo l’infortunio del terzino sinistro Alberto Moreno, ha chiesto informazioni alla Juventus. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione”.