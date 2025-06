Sky Sport, la Juventus è ancora interessata a Victor Osimhen

La Juventus è una delle società che era alla ricerca di un nuovo allenatore, ma, alla fine a sorpresa è stato deciso di confermare Igor Tudor alla guida dei bianconeri anche per la prossima stagione. In procinto di iniziare il Mondiale per Club, la dirigenza juventina da poco orfana di Cristiano Giuntoli è alla ricerca di un attaccante e nelle ultime ore secondo quanto riportato da Sky Sport è tornato di moda il nome di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, dopo il rinnovo di contratto post scudetto del 2023 ha vissuto una stagione travagliata in azzurro prima di non riuscire a trovare una destinazione soddisfacente l’estate successiva e si è dovuto accontentare del prestito al Galatasaray, lasciando il Napoli senza gli introiti sperati dalla sua cessione.

Nel suo contratto era stata inserita una clausola rescissoria pari a 75 milioni di euro valida per l’estero dall’1 al 15 luglio. Motivo per il quale, la Juventus non potrebbe esercitarla, ma, in caso di reale interesse, dovrebbe sedersi al tavolo con Aurelio de Laurentiis a trattare il prezzo.

Nonostante l’interesse che ha il Napoli a incassare una quantità così ingente da poter eventualmente reinvestire sul mercato, sarebbe pericoloso cedere una pedina fondamentale come Osimhen a una potenziale diretta concorrente per il prossimo scudetto. L’idea della dirigenza del Napoli, dunque, è sì riuscire a vendere Osimhen ma all’estero, per evitare di rinforzare le rivali in Serie A.

La Juventus, comunque, dovrà valutare anche la situazione Dusan Vlahovic che fino a un certo punto era dato come sicuro partente, ma che ora, finché non si chiariranno le dinamiche del reparto offensivo non può permettersi di lasciarlo andare. In quel caso, l’assalto a Osimhen sarebbe possibile ma bisognerebbe mettere sul piatto un’offerta veramente importante per quantomeno avvicinarsi alla clausola dei 75 milioni di euro.