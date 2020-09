Sky Sport, la Juventus torna sulle tracce di Cavani: le ultime

La Juventus è ancora alle prese con il rebus attaccante. Andrea Pirlo ha chiesto una prima punta di livello al posto del partente Higuain e il direttore sportivo Paratici sta cercando di accontentarlo. I bianconeri seguono da vicino Dzeko e Suarez, ma nelle ultime ore sarebbe venuto fuori un nuovo nome.

Stando a quanto riporta il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio su Sky Sport, le difficoltà nelle trattative per i centravanti di Roma e Barcellona hanno spinto la Juve a tornare sulle tracce di Edinson Cavani, al momento svincolato. Ecco le parole del giornalista:

“Nella lista degli attaccanti che la Juventus sta valutando ci sono da registrare dei nuovi tentativi in corso anche per Edinson Cavani.

Dzeko è bloccato al momento, visto anche che la Roma non trova un possibile sostituto del bosniaco, mentre la pista che porta a Suarez non è facilissima da percorrere dato che non si è ancora liberato dal Barcellona e vista la ‘variabile’ Messi (la cui permanenza al Barça può cambiare i piani del giocatore).

Per questi motivi, la Juventus ha riattivato i contatti con Cavani. Un dialogo per sondare le intenzioni dell’attaccante – con un passato al Napoli – su un suo possibile ritorno in Serie A, ed il lato economico dell’operazione tra ingaggio e commissioni”.