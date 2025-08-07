Sky Sport: se parte Raspadori, al Napoli può arrivare la ciliegina sulla torta

Il Napoli lavora per chiudere quanto prima la rosa da consegnare ad Antonio Conte per provare a difendere lo scudetto conquistato l’anno scorso e a fare bene in Champions League. Una delle questioni che tiene banco sul mercato è l’uscita di Giacomo Raspadori che interessa molto all’Atlético Madrid. Se dovesse uscire l’ex Sassuolo, il Napoli avrebbe liquidità ma soprattutto il posto in lista per sostituirlo.

La richiesta all’Atlético Madrid si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra, per ora, ritenuta elevata dai colchoneros che comunque vogliono fare un colpo davanti e sono interessati all’esterno del Napoli. A quel punto, vista anche la cessione di Simeone al Torino, sarebbe necessario andare a prendere un altro giocatore davanti e, De Bruyne, potrebbe non essere l’unico Kevin a vestire la maglia azzurra la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Napoli starebbe seguendo con attenzione Kevin dello Shaktar Donetsk. Si tratta di un classe 2003 di nazionalità brasiliana. La valutazione che fa il club ucraino è di 35 milioni di euro, operazione, dunque, non proprio economica, ma la cifra che il Napoli incasserebbe dall’Atlético per Raspadori, dovrebbe essere più o meno questa.

Il reparto offensivo dell’anno prossimo risulterebbe completamente rivoluzionato grazie agli arrivi anche di Noa Lang e Lorenzo Lucca che si andrebbero ad aggiungere a Romelu Lukaku e a Matteo Politano. Come riportato da Luca Marchetti ieri sera nello Speciale Calciomercato andato in onda su Sky, Kevin sarebbe dunque la ciliegina sulla torta a questo mercato.

Kevin è arrivato in Europa a gennaio 2024 quando lo Shaktar l’ha prelevato dal Palmeiras per 12 milioni di euro. In questa stagione appena iniziata, il brasiliano è sceso già in campo 3 volte nelle partite dei preliminari di Europa League e ha già messo a segno quattro goal e fornito due assist. Nella stagione conclusa qualche mese fa, invece, in 24 presenze nel campionato ucraino ha segnato 6 goal e ha totalizzato anche 7 presenze in Champions League con due marcature.