Sky Sport, Tolisso torna in orbita Juventus: i dettagli

La Juventus si muove per rinforzare la zona centrale del campo, il primo obiettivo resta Manuel Locatelli del Sassuolo, ma nelle ultime ore è tornato di moda il profilo di Corentin Tolisso.

Come riportato nelle ultime ore da Sky Sport, la Juventus è sulle tracce del giocatore, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco nel 2022 e in uscita dal club tedesco, con cui in questa stagione ha collezionato solo 24 presenze tra tutte le competizioni.

Tra la Juve e Tolisso ci sono già stati i primi contatti e il giocatore ha il gradimento di Massimiliano Allegri. Resta da capire ora se i bianconeri affonderanno il colpo Locatelli o vireranno definitivamente sul francese.

Per la dirigenza della Juventus Tolisso è un vecchio pallino, i bianconeri provarono a portarlo in Italia senza successo nel 2017 e ci hanno riprovato anche qualche anno dopo.

Stavolta l’affare sembrerebbe molto più semplice in virtù della situazione contrattuale del giocatore e dei costi certamente più contenuti dell’operazione.