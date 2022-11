Sky Sport, tutti gli aggiornamenti sul mercato azzurro

Il Napoli ha concluso questa prima parte di campionato guidando la vetta della classifica di Serie A con ben otto punti di vantaggio sul Milan. Una conquista importante per la squadra di Spalletti che durante la sosta potrà recuperare le energie per ripartire con il piede giusto a gennaio.

Se il campionato è fermo per i prossimi mesi, lo stesso non si può dire del mercato. In vista della sessione invernale, infatti, i club iniziano a preparare le prossime mosse da mettere a segno. Gli ultimi aggiornamenti sul mercato azzurro arrivano dalla redazione di Sky Sport.

La rosa azzurra, al momento, è completa in tutti i reparti: “Tutto è migliorabile, pure il Napoli ammirato fino ad ora. Anche se obiettivamente per trovare difetti bisognerebbe spaccare il capello. Rompere l’armonia nel mercato di gennaio potrebbe essere controproducente” rivela la redazione Sky.

Gli azzurri, infatti, non hanno intenzione di stravolgere la rosa nella sessione invernale “anche perché di scricchiolii all’interno dello spogliatoio non ce ne sono stati. Neanche da parte di chi a giocato meno“. E’ il caso di Demme o Gaetano che, pur non avendo molti minuti nelle gambe, sono ben integrati nel progetto di Spalletti.

Il mercato azzurro, comunque, è imprevedibile – rivela Sky – in quanto il Napoli ha più volte dimostrato di essere capace di mettere a segno grandi colpi a poco prezzo. Forse si potrebbe valutare soltanto un sostituto di Di Lorenzo ma al momento non c’è nulla sul tavolo.