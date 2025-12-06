Sky – Un azzurro sarà riscattato dal nuovo club: ecco la cifra che incassa il Napoli!

Il futuro di Rafa Marin, giovane difensore spagnolo di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Villarreal, potrebbe non essere così scontato. Il suo percorso, nato come un’opportunità di crescita lontano dall’Italia, si sta rivelando molto più complesso grazie alle sue prestazioni convincenti e ad alcune clausole contrattuali studiate con particolare attenzione. A riportare gli ultimi sviluppi è Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Sky Sport, che ha fatto il punto sulla situazione.

In questa stagione Marin, classe 2002, ha saputo imporsi come uno dei pilastri della difesa del Submarino amarillo. Le sue 11 presenze in Liga, unite agli impegni in Coppa del Re e Champions League, hanno convinto la dirigenza spagnola della validità del giocatore. Il Villarreal, attualmente protagonista di un campionato positivo e in piena lotta per le posizioni di vertice, valuta sempre più concretamente la possibilità di riscattarlo a titolo definitivo. Secondo Di Marzio, per trattenere il difensore gli spagnoli dovrebbero versare al Napoli una cifra di poco superiore ai 12 milioni di euro.

Tuttavia, la trattativa non è così sicura come potrebbe sembrare. Sullo sfondo, infatti, resta vigile il Real Madrid, club nel quale Marin è cresciuto calcisticamente. La dirigenza madrilena, consapevole del valore del difensore, ha inserito nell’accordo con il Napoli due opzioni di recompra che mantengono aperto ogni scenario futuro.

Il primo diritto di riacquisto in favore dei Blancos prevede la possibilità di riportare Marin a Madrid nell’estate 2026 per 25 milioni di euro, mentre il secondo, valido per il 2027, aumenta la cifra a 35 milioni. Questi meccanismi contrattuali rendono il dossier Marin particolarmente delicato, con tre club potenzialmente coinvolti nelle prossime stagioni.

Il Napoli, dal canto suo, osserva l’evolversi della situazione con grande attenzione. La crescita del giocatore e il possibile interesse del Real Madrid lasciano intravedere margini di manovra che potrebbero generare importanti opportunità economiche o sportive. Il futuro di Marin, dunque, resta tutto da scrivere, in un intreccio di strategie che promette di animare le prossime sessioni di mercato.