Sky – Uno tra Meret e Milinkovic-Savic andrà via: scelto già il nuovo portiere

Il Napoli ha avviato le prime valutazioni di mercato per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, con particolare attenzione anche al reparto dei portieri. Tra i nomi seguiti dal club azzurro emerge quello di Matej Kovar, estremo difensore ceco di proprietà del Bayer Leverkusen e reduce da un’esperienza in prestito al PSV Eindhoven.

L’interesse del Napoli per Kovar è stato confermato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante un intervento a Sky Sport. Secondo quanto riferito, l’eventuale arrivo del portiere dipenderebbe da una possibile cessione tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, attualmente tra i profili principali per la porta partenopea.

Kovar, nato nel 2000, ha disputato una stagione positiva nel campionato olandese, riuscendo a ritagliarsi spazio e a mostrare affidabilità tra i pali. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi osservatori, grazie anche alla crescita maturata in un contesto competitivo come l’Eredivisie.

Dal punto di vista tecnico, il portiere ceco si distingue per una struttura fisica imponente, favorita dai suoi 193 centimetri di altezza, oltre che per una discreta abilità nel gioco con i piedi, caratteristica sempre più richiesta nel calcio moderno.

Per il Napoli, l’eventuale trattativa rappresenterebbe un investimento mirato e legato soprattutto ai movimenti in uscita. Nelle prossime settimane il club valuterà attentamente la situazione, considerando sia le richieste economiche del Bayer Leverkusen sia l’evoluzione del mercato dei portieri.