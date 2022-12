Smalling, è il momento della verità?

A Roma si ci chiede se Smalling possa rimanere. Il calciatore è in scadenza di contratto e dovrà decidere se rinnovare

Chris Smalling e la Roma, una storia che potrebbe finire presto. Il calciatore andrà in scadenza di contratto e per ora non c’è una base per rinnovarlo. Il difensore inglese si è detto contento della sua attuale avventura e non è detto che il suo addio sia così scontato.

Intanto continuano le presunte voci di un Inter interessata al suo profilo per rinforzare la difesa, dopo che la scorsa estate ha strappato proprio ai giallorossi Henrikh Mkhitaryan. Le difficoltà di trattativa tra i capitolini e l’ex Manchester United ci sono, ma tutto potrebbe andare a finire bene. Specialmente dopo le parole dell’agente.

L’agente di Smalling parla

In una recente intervista l’agente del giocatore ha discusso della possibilità di addio del suo assistito. L’agente di Smalling ha detto: “La Roma non ha un’opzione di rinnovo per il contratto di Smalling. Il contratto scade nel giugno 2023. Il giocatore è focalizzato sul fare il proprio meglio per la Roma e continuare le sue prestazioni di alto livello per vincere in giallorosso. Il suo feeling sulla Roma, i tifosi, la squadra e la città è assolutamente positivo”.

Intanto in estate il calciatore aveva detto sul suo rinnovo: “La priorità per me è giocare e aiutare la squadra e poi le cose verranno da sè. Cerco di sfruttare al massimo qualsiasi allenamento, ogni partita per prolungare la mia carriera avendo cura di me stesso”