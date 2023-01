Smalling, futuro in bilico: oggi l’agente a Trigoria, ma occhio all’Inter

Mentre il calciomercato della Serie A è immobile in questa sessione invernale del calciomercato, invece sono giorni cruciali per molti rinnovi importanti. Skrianiar, De Vrij, Dzeko e altri per l’Inter, Bennacer e Leao per il Milan, Rabiot per la Juventus, Milinkovic per la Lazio. Sono solo alcuni dei nomi che danno vita ad un vero e proprio mercato parallelo.

Anche la Roma è alle prese con un rinnovo molto importante. Dopo aver perso Mkhitaryan lo scorso anno a zero, non vorrebbe ripetere lo stesso errore con un’altra colonna giallo-rossa: Chris Smalling. L’inglese è in scadenza questo giugno. Nell’accordo che lega il giocatore al club capitolino, ha una clausola in suo favore che gli permetterebbe di far scattare il rinnovo automatico per un altro anno al raggiungimento del 50 per cento delle presenze.

Pinto vuole convincere l’agente e il ragazzo a legarsi di nuovo alla Roma. Ecco cosa riferisce calciomercato.com in merito a questa trattativa: “L’inglese ha voglia di restare nella capitale, ma vanno risolti alcuni nodi. Non tanto sullo stipendio che è già alto (3,8 milioni) quando sulla durata del contratto. La Roma è disposta ad offrire un biennale alzando anche la cifra, ma si apre l’ipotesi di un contratto triennale a cifre spalmate (3,2). In questo modo Smalling potrebbe chiudere la carriera in Italia e allontanare le sirene interiste. Fin qui l’ex Manchester United è stato uno dei migliori della rosa di Mourinho e in assenza di offerte dalla Premier non ha molta voglia di fare le valigie per un’altra città. Ottimismo quindi, ma anche cautela. I precedenti insegnano.”

Attenzione sempre ai neroazzurri. L’interesse del club milanese è risaputo da tempo, e se le due parti non dovessero trovare un accordo, Marotta e D’Ausilio sarebbero pronti per tentare il colpo a zero. Lo conferma anche il noto esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, durante una diretta Twitch sul canale SOS Fanta:

“Smalling all’Inter piace. Ci sono già stati dei contatti con gli agenti, l’Inter è informata sulla situazione di Smalling. Ancora la società nerazzurra non ha fatto offerte, dipenderà tanto dalla scelta del giocatore e oggi è esclusivamente concentrato sulla Roma. Smalling non sta trattando con nessuno al momento, ma l’Inter c’è perché Skriniar, de Vrij e D’Ambrosio sono in scadenza e Acerbi è in prestito.”