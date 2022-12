Smalling, tanta la fila. Il calciatore da priorità alla Roma

Smalling continua a piacere a tante squadre, con la Roma che però starebbe cercando di trattenerlo nella capitale

La Roma continua a cercare di blindare il difensore inglese, su cui però ci sono fin troppe squadre. Il calciatore giallorosso è corteggiatissimo sia da Juventus che Inter, con i nerazzurri che pensano a lui per eventualmente sostituire Milan Skriniar.

Il calciatore intanto starebbe dando priorità ai giallorossi, che non sembrano intenzionati a lasciarselo sfuggire facilmente. In mancanza della tanto vociferata clausola di rinnovo automatico i capitolini dovranno per forza provare a trattenerlo.

Smalling sulla sua permanenza

Intanto qualche settimana fa Smalling ha parlato della sua possibile permanenza. Il giocatore ha detto: “Rappresentare la Roma è un onore enorme, è un club i fama mondiale con tifosi passionali”. Sul razzismo ha poi detto:” Purtroppo il razzismo c’è anche al di fuori dello sport campagne come queste aiutano e alzano l’attenzione. Le persone dello sport devono dare l’esempio per insegnare ai ragazzi come trattare le persone mi auguro che avrà un grande impatto“.

L’agente del giocatore ha invece detto: “La Roma non ha un’opzione di rinnovo per il contratto di Smalling. Il contratto scade nel giugno 2023. Il giocatore è focalizzato sul fare il proprio meglio per la Roma e continuare le sue prestazioni di alto livello per vincere in giallorosso. Il suo feeling sulla Roma, i tifosi, la squadra e la città è assolutamente positivo“. Difficile cosa possa accadere da qui a fine stagione, ma la sensazione è che possa rinnovare comunque. Per ora è concentrato sul campo.