Smart Working: cosa cambia da oggi

Da oggi, 7 aprile 2026, lo smart working entra in una nuova fase, più regolata e soprattutto più attenta alla sicurezza. La novità arriva con la legge annuale sulle piccole e medie imprese, che introduce regole più rigide per le aziende e responsabilità più chiare nei confronti dei lavoratori

Cosa cambia?

Il cambiamento principale riguarda l’obbligo di fornire un’informativa scritta sui rischi legati al lavoro da remoto. Questo documento, che deve essere consegnato almeno una volta all’anno, non è più una semplice formalità: diventa uno strumento centrale per tutelare la salute di chi lavora fuori dall’ufficio.

Nel dettaglio, l’informativa deve spiegare i possibili rischi connessi allo smart working, come l’affaticamento visivo dovuto all’uso prolungato del computer, i problemi posturali o lo stress. Inoltre, deve offrire indicazioni pratiche per lavorare in modo sicuro anche da casa o da altri luoghi.

Nuove multe per chi non rispetta l’obbligo

La vera novità è però l’introduzione di sanzioni per chi non rispetta queste regole. I datori di lavoro che non forniscono l’informativa rischiano multe fino a circa 7.500 euro e, nei casi più gravi, anche l’arresto da due a quattro mesi. Questa stretta normativa nasce dall’esigenza di adattare le regole della sicurezza a un modo di lavorare sempre più diffuso. In Italia, infatti, gli smart worker sono oltre 3,5 milioni e il lavoro agile è ormai una realtà stabile, soprattutto nelle grandi aziende e nella pubblica amministrazione.