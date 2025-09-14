domenica, Settembre 14, 2025
Calcio

Antonio Conte, polemica a SKY: “Dissento completamente da quello che state dicendo”

Moreno Zannone
0
Antonio Conte fonte foto: Wikipedia - Clément Bucco-Lechat
Antonio Conte fonte foto: Wikipedia - Clément Bucco-Lechat

Il vero volto del Napoli non si vede soltanto in campo, ma anche davanti alle telecamere. E quel volto, oggi, è Antonio Conte. Dopo la vittoria senza affanni contro la Fiorentina, il tecnico leccese ha deciso di prendersi la scena nel post partita, trasformando un’intervista in una lezione di calcio e di memoria.

In particolare, il mister ha voluto dire la sua allo studio SKY quando ha sentito la parola “bravini” riferita ai calciatori della Fiorentina. Conte ha perso la pazienza, sminuendo non solo la Fiorentina ma lo stesso Napoli che ha dominato la partita: “No, dissento completamente. La Fiorentina non ha giocatori bravini, ma giocatori bravi”.

“E i fatti lo dimostrano: due finali consecutive di Conference League, una semifinale europea, una finale di Coppa Italia e persino una semifinale. Non stiamo parlando di una squadra qualsiasi, ma di un club che da anni compete su più fronti e arriva fino in fondo”.

Alessandro Costacurta ha provato a stemperare: “Antonio, sono d’accordo con te“. Ma a quel punto l’allenatore del Napoli aveva già calato il colpo di grazia: “Chi arriva in finale nelle competizioni europee non può pensare di arrivarci con dei giocatori bravini. La squadra della Fiorentina in questi anni si è assestata a quel livello”.

