Cos’è lo Snus? I rischi della nuova moda dei giovani

Il 10 Marzo due tredicenni, mentre erano a scuola, hanno assunto lo “Snus”. Questa sostanza, composta da un’alta concentrazione di nicotina, ha causato loro gravi malori. Le giovani sono state portate via da un’ambulanza, chiamata dagli insegnanti dell’istituto. A fornirglielo è stato un loro compagno di classe. Cos’è questa nuova moda dello “Snus”?

Si tratta di un composto di tabacco, prodotto grazie ad un processo di umidificazione e vapore. Non è né una sostanza stupefacente né dopante, tuttavia; vista l’alta concentrazione di nicotina, con l’uso ne si diventa altamente dipendenti.

Si assume, generalmente, posizionandolo in bocca tra la gengiva superiore ed il labbro. È vietato ai minori di 18 anni. Viene prodotto in paesi come l’Olanda, il Belgio, la Norvegia. Le conseguenze negative per il corpo sono diverse. Rispetto alla sigaretta, i rischi sono inferiori; comunque, da non sottovalutare.

Le parole dell’Istituto Superiore Della Sanità: “presentano potenziali livelli di assunzione per i quali non si possono escludere effetti dannosi per la salute umana. Poiché gli effetti osservati per la nicotina consistono principalmente nell’aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, si ritiene che il prodotto in esame possa costituire un rischio ancora più elevato per le persone ipertese o affette da cardiopatie”. Inoltre, la durata della consumazione, che va dai 20-30 minuti; comporta un’alta percentuale di danni per i denti e le gengive.

Visto quanto scritto, è stato deciso che le Tabaccherie potranno continuare a venderlo; purché, la confezione presenti la chiusura a prova di bambino.