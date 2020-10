Sociedad-Napoli, le formazioni: Gattuso fa sei cambi, in campo anche Andrea Petagna

Questa sera, alle ore 21, il Napoli scenderà in campo contro la Real Sociedad, squadra spagnola che ha iniziato la nuova stagione maniera sorprendente. Nella Liga, infatti, è al primo posto.

Rino Gattuso sa che la gara è già fondamentale per la qualificazione nel girone. La sconfitta contro l’AZ, infatti, è stato un pugno duro da digerire.

Per la gara contro la Real Sociedad il mister ha intenzione di fare qualche cambio senza però snaturare la squadra titolare.

Questo potrebbe essere l’11 titolare di questa sera: Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna.

Rispetto all’ultima partita vinta contro il Benevento, quindi, Rino Gattuso farà scendere in campo Ospina, Maksimovic, Demme, Politano, Lobotka e Petagna. Nonostante i sei cambi, il Napoli deve puntare assolutamente alla vittoria per non finire in fondo alla classifica del girone di Europa League.