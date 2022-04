Sofia Crisafulli, cicogna in arrivo per la tiktoker: “Un altro meraviglioso capitolo della mia vita”

A stupire gli utenti italiani di TikTok è stata Sofia Crisafulli, tra le tiktoker più seguite del periodo. La 18enne, attraverso un post su Instagram, ha deciso di fare un importante annuncio: è incinta.

“Un altro meraviglioso capitolo della mia vita” – Mostrando alcune foto che la ritraggono con il pancino e con l’ecografia del nascituro, Sofia ha deciso di dare il lieto annuncio ai suoi fan. La ragazza ha infatti rivelato di essere incinta, precisamente di 3 mesi. Ha poi voluto raccontare cosa è accaduto da quando l’ha scoperto ad oggi:

“Ormai sono al terzo mese di gravidanza, non sono stati mesi semplici per me, c’è chi se n’è andato e chi invece è rimasto, chi ha deciso di appoggiarmi e chi no, ho vissuto momenti pieni di ansie, paure, dubbi e incertezze che non potevo sfogare con voi ancora per un po’, ma l’attesa è finalmente finita, non vi nego che ho aspettato questo giorno più di qualsiasi altro, avrò modo di raccontarvi tutto da ora in poi, cercando di coinvolgervi il più possibile e facendovi provare le stesse emozioni che ho provato giorno per giorno”.

Proseguendo con il suo racconto, la ragazza ha scoperto di essere incinta alla fine dell’anno scorso. Una volta scoperta la gravidanza, la Crisafulli ha inizialmente deciso di tenere all’oscuro di tutto la madre. Nonostante i suoi 18 anni, Sofia ha deciso di tenere il bambino:

“Passati 10 giorni, dopo la prima ecografia sentendo il suo cuoricino battere nella mia pancia ho capito che l’aborto non era proprio una cosa per me, vado contro gli ideali o le opinioni di chiunque, decido di dirglielo, sapendo che in lei avrei trovato supporto come sempre, e così è stato”.

Infine, Sofia Crisafulli ha ribadito che vuole condividere con i tutti i suoi fan questo suo momento meraviglioso: “Non vedo l’ora di coinvolgervi e spero in un vostro supporto, vi ho sempre reso partecipe di tutto e questo penso sarà l’argomento più importante, vi voglio bene”.