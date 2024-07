Sofia Giaele De Donà, clamorosa rivelazione di Emy Buono: “Io e lei siamo state insieme”

Ospite a Radio Marte, Emy Buono si è lasciata andare a una clamorosa rivelazione che riguarderebbe Sofia Giaele De Donà. Stando a quanto rivelato dalla ragazza, lei e l’ex gieffina avrebbero avuto una love-story.

“Io e lei siamo state insieme” – Nota per la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione e per la sua turbolenta storia d’amore con Denis Dosio, la Buono è stata recentemente intervistata da Gabriele Parpiglia.

Ai microfoni di Radio Marte, l’ex Pupa ha confessato di aver avuto una storia d’amore con la De Donà. Si sarebbe trattata di una laison clandestina, nata quando Giaele era ancora sposata: “Sì ero fidanzata con Sofia. Di nascosto, il marito era geloso. Era amore da parte di entrambe. Sì, ci siamo dette “ti amo”. Lei non lo può dichiarare, però sì”.

Nonostante la loro storia d’amore, attualmente tra le due non ci sarebbero rapporti. Emy, infatti, ha spiegato che la De Donà, una volta uscita dalla casa del GF Vip, non solo non l’ha contattata, ma l’ha bloccata ovunque.

“Lei vuole vivere in una favola. In realtà ha tutt’altro che una favola. Tutti scheletri nell’armadio. Soltanto che noi abbiamo una differenza: io gli scheletri nell’armadio non riesco a tenerli e non mi interessa. Sono questa, mi spiattello nel bene e nel male. Lei no. Cerca di essere la principessina perfetta, ma non lo è”, ha così concluso l’influencer.