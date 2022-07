Soggiorno Alto Adige: cosa scegliere tra last minute e vacanza programmata

Cosa scegliere tra last minute e vacanza programmata per un soggiorno in Alto Adige? Ovviamente, le due soluzioni apportano in maniera quasi speculare vantaggi e svantaggi. E’ utile, dunque, indagarle e fare il punto della situazione, fornendo allo stesso tempo una panoramica sulle vacanze in Alto Adige.

Perché scegliere l’Alto Adige per le proprie vacanze

Prima di esaminare i pro e i contro delle vacanze last minute e delle vacanze programmate, vale la pena concentrarsi sulla meta, in questo caso l’Alto Adige. Cos’ha di speciale? In primo luogo, la varietà. Nell’immaginario collettivo, è considerata esclusivamente una meta invernale, per chi ama sciare o i panorami innevati . In realtà può offrire molto in tutte le stagioni. Durante l’estate, per esempio, la neve cede il passo al verde, e ciò strizza l’occhio alla attività escursionistiche.

In secondo luogo, l’Alto Adige non è solo “natura”. Vanta infatti costumi e tradizioni tutte da scoprire, ben radicate e diversificate. Il riferimento è in particolar modo alla cucina, frutto di una commistione tra l’approccio germanico e quello mediterraneo, con punte di originalità che stupiscono.

Infine, l’Alto Adige vanta un tessuto imprenditoriale molto sviluppato, che ha proprio nel settore turistico la sua punta di diamante. Più o meno ovunque, vengono erogati servizi all’altezza, frutto di un approccio che coniuga professionalità al senso dell’accoglienza.

Dunque, il soggiorno in Alto Adige è una opportunità da valutare sempre e comunque, non solo durante i mesi invernali. Ciò aggiunge altra carne al fuoco alla diatriba tra last minute e pianificazione.

Last minute vs vacanza programmata: quale scegliere per il soggiorno in Alto Adige

Che sia per il soggiorno in Alto Adige o in qualsiasi altra località, last minute e pianificazione simboleggiano due approcci molto differenti tra di loro, dunque vanno trattati uno per volta.

Iniziamo dal last minute. Il vantaggio principale consiste nella possibilità di usufruire dei giorni di ferie ritagliati o per caso e per opportunità. E’ solo grazie al last minute che è possibile “incastrare” una vacanza, fosse anche per un paio di giorni, all’interno della propria routine lavorativa. Inoltre, il last minute spesso e volentieri garantisce l’accesso a offerte promozionali, in quanto permette ai gestori delle attività ricettive di “riempire i buchi” lasciati scoperti da chi, invece, le vacanze le ha programmate.

Tuttavia, se si apprezza una enorme flessibilità in termini di tempo e di prezzo, lo stesso non si può dire del contenuto della vacanza. Spesso, le attività sono frutto di “quello che c’è”, piuttosto che dei propri desideri.

E per quanto concerne le vacanze programmate? Beh, vantaggi e svantaggi sono praticamente speculari. Pianificare significa riuscire, almeno in via ideale, a concretizzare la vacanza dei propri sogni. Insomma, consente di detenere le redini del gioco. Dunque, le probabilità di uscirne soddisfatti è maggiore.

Di contro, a meno che la programmazione non parta da lontano, essa impone prezzi più elevati rispetto al last minute. Infine, richiede anche una consapevolezza ben precisa a livello di tempistiche. Chi programma un soggiorno in Alto Adige, come in qualsiasi altra località, deve progettare innanzitutto i suoi giorni liberi.

Attenzione ai servizi aggiuntivi

La pianificazione inoltre consente di avere piena contezza su un aspetto fondamentale: i servizi aggiuntivi, ovvero attività collaterali ma che possono cambiare il volto di una vacanza. Il riferimento è al ventaglio di features riguardanti il benessere. D’altronde, il soggiorno con SPA in Alto Adige è una soluzione che molti prendono in considerazione, alla luce dell’esperienza delle attività ricettive in merito e anche di un contesto che ne facilita la diffusione. Ovviamente, esiste servizio e servizio, sicché solo facendo riferimento alle strutture più attrezzate si potrà vivere un’esperienza degna di questo nome, anche sul fronte benessere.

Altri servizi aggiuntivi, e che possono fare la differenza, riguardano i bambini e più in generale le famiglie con prole al seguito. Stiamo parlando degli spazi dedicati ai giochi, che affollano con sempre maggior frequenza le strutture ricettive. Alcune, poi, puntano più di altre sull’aspetto culturale, sicché offrono un percorso di riscoperta della cultura altoatesina, che tocca vari settori, dalla cucina al folclore. Insomma, pianificare una vacanza significa anche poter godere in maniera più consapevole di quanto l’Alto Adige può offrire.