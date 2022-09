Solbakken: il Napoli ci pensa, la Roma vuole bloccarlo per gennaio

Al centro dell’ultima sessione di mercato c’è stato l’interesse di diverse quadre italiane per il norvegese Ola Solbakken. L’attaccante, classe ’98, si è rivelato una grande sorpresa e si è fatto notare durante le partite giocate in Conference League.

Il suo futuro, al momento, è ancora estremamente incerto. Il contratto del norvegese con il Bodo Glimt, infatti, è in scadenza a dicembre e già due squadre italiane sembrano aver puntato gli occhi su di lui.

IL SUO FUTURO IN ITALIA?

Le interessate sono il Napoli e la Roma che nella sessione di mercato che continuano a tenerlo d’occhio nonostante non siano riuscite a strapparlo via nella sessione di mercato ce si è conclusa. Se in un primo momento il Napoli poteva sembrare avanti nella trattativa, in realtà l’affare non si è concluso e la Roma potrebbe pensare di bloccarlo per gennaio.

Si tratta di un’operazione a costo 0, considerata la scadenza del contratto, che è molto allettante per le squadre italiane. Resta da capire se l’idea dei giallorossi sarà portata a termine oppure se il presidente De Laurentiis riuscirà a sorpassarli nell’acquisto.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, entrambe le squadre sembrano essere in trattativa con l’entourage del calciatore ma nessuna delle due ha messo a punto il colpo.