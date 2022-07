Solbakken, il Napoli potrebbe aver battuto la Roma

Ola Solbakken sembra vicinissimo ai partenopei. La trattativa tra Bodo/Glimt sembra aver subito dei rallentamenti e il rapporto tra le due società non è dei migliori

Frenano i giallorossi per Ola Solbakken. Il calciatore norvegese sembra correre verso l’azzurro del Napoli, che potrebbe sfruttare l’occasione per chiudere la trattativa. La Roma non sembra poter affondare il colpo, in virtù anche di rapporti con il club norvegese non propriamente tranquilli.

Le due società, infatti, si ritrovano a vivere un clima teso specialmente per i rimasugli dell’ultima sfida in Conference League. Ola Solbakken potrebbe ora finire a Napoli, con un’ufficialità che potrebbe arrivare addirittura molto presto. Il norvegese sarebbe passato per Roma e individuato a Villa Stuart.

Cosa c’è dietro?

Si potrebbe dire che possa essere un incipit al suo arrivo in giallorosso, invece dietro ciò ci sarebbe il Napoli. I partenopei sembrano avere in mano il giocatore, che potrebbe arrivare prima della naturale scadenza del suo contratto.

Il contratto del norvegese, infatti, scadrà il 31 Dicembre 2022 e sembra esserci la volontà da parte dei partenopei di prelevarlo subito. La Roma ha tentato in tutti i modi di riaprire la trattativa, che però sembrerebbe vergere in favore del club di Aurelio De Laurentiis.

Il giocatore si è messo parecchio in mostra nell’ultima stagione, con ben 11 presenze in Conference League dove si è visto come uno dei protagonisti della cavalcata dei norvegesi. 6 reti e 2 assist in 1013 minuti per lui, che lo hanno consacrato ad uno dei migliori talenti della prima edizione dell’omonima competizione europea.