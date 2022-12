Solbakken pronto per la Roma

Ola Solbakken è pronto per la sua nuova avventura con la Roma. Il calciatore sarà giallorosso sin dal primo gennaio

Ola Solbakken sembrerebbe prontissimo per la sua nuova avventura italiana. Il calciatore norvegese sarà ufficialmente un calciatore della Roma dal primo gennaio, con i capitolini che lo hanno prelevato a zero dal Bodo/Glimt.

Il giocatore si è detto contento di questa sua nuova esperienza, tanto da aver spinto per arrivare al prima possibile nella capitale sponda giallorossa. Su di lui c’erano anche Napoli e altre squadre, ma non ha mai avuto dubbi su chi scegliere: la Roma sarà la sua casa.

Le parole di Solbakken

Il calciatore ha già parlato come giocatore giallorosso e si è detto contentissimo di questa sua nuova esperienza. Dalle sue parole si percepisce felicità e voglia di fare, per un giocatore che già in Norvegia ha dimostrato di saperci fare. Ora bisogna capire se il salto nel grande calcio sarà d’impatto, specialmente perché non è mai facile per un giocatore di un campionato ‘minore’ arrivare in uno dei top 5 e non fallire.

Intanto, ecco le sue parole: “Ho spinto tanto per realizzare il mio desiderio: volevo davvero diventare un giocatore della Roma e finalmente ora è realtà. La società mi ha colpito da subito. Credo molto nel progetto e nei piani del club e desideravo farne parte. Vengo qui per imparare e per migliorare, ma anche per dimostrare ciò che sono capace di fare. I tifosi della Roma sono i migliori che abbia mai visto e non vedo l’ora di giocare per loro“.