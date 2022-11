Solbakken saluta il Bodo, ma mistero sul suo futuro

Ancora nulla di deciso per Solbakken. Il calciatore norvegese ha salutato il Bodo, ma non sa dove sarà il suo futuro

Ancora complicato capire cosa succederà, ma la trattativa tra la Roma e Solbakken è tutto meno che conclusa. Il calciatore è da tempo nel mirino di tante società, tra cui il Napoli, con i giallorossi in netto vantaggio per lui. In una recente intervista il calciatore ha salutato il Bodo, aprendo uno spiraglio per il suo trasferimento.

Il calciatore lascia in lacrime, con qualche dichiarazione che di certo scatena il mercato dietro di lui. In Italia, oltre a Roma e Napoli, si erano interessate a lui Genoa, Venezia e Hellas Verona che in maniera improbabile ora faranno un assalto. Sul calciatore dunque restano unicamente le due big italiane.

Ecco cosa ha detto

Qui di seguito le dichiarazioni di Solbakken, che ha lasciato il Bodo/Glimt in lacrime dopo aver vinto il vincibile in Norvegia. Due volte campione con la squadra, tanto per entrare nel cuore di tutti i tifosi della squadra. Ecco cosa ha detto il calciatore, intanto:

“Non c’è nulla di deciso. Dipende da me, e poi voglio fare le cose per bene, che ci sia qualcosa che mi tenta e qualcosa in cui ho fiducia. Non è che non abbia fiducia in quello che si fa a Glimt, sottolinea. Naturalmente non si tratta di 20-30 club. Abbiamo ristretto il campo, ma non è ancora stato deciso nulla. Sono stati tre anni fantastici ma la mia avventura al Bodo sta per finire”