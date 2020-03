Soleil e Marco Ferrero, insieme ai Caraibi: scoppia la polemica

Due noti influencer, visto lo stato d’emergenza scoppiato in Italia per via del coronavirus, hanno deciso di scappare ai Caraib. Si tratta di Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e Marco Ferrero. La decisione dei due ragazzi ha fatto scoppiare la polemica, facendoli finire al centro delle critiche.

IL TIK TOK DI MARCO – Marco, conosciuto su Tik Tok con il nick di Iconize, è stato sommerso dalle critiche dopo un suo video. Nel TikTok incriminato si vede Ferraro dirsi stanco della situazione a Milano per via del virus e dopo aver starnutito, si ritrova a Santo Domingo. Il gesto del ragazzo ha suscitato molte critiche, portandolo a doversi scusare su Instagram. “Non volevo offendere nessuno di voi. Quando sono partito non era successo il casino in Lombardia, è successo tutto mentre ero in viaggio, non potevo saperlo, altrimenti non mi avrebbero fatto partire”, dichiara Marco nelle sue IG Stories Ha poi aggiunto: “Ho fatto il mio viaggio in tranquillità, io sono una persona molto spensierata. Il mio messaggio non è partire o non partire, è viverla con tranquillità: più c’è panico più se ne genera”.

“Ho visto l’ignoranza fare peggio del virus“ – Su Instagram è intervenuta anche Soleil, per dire la sua e per rassicurare i fan. L’ex corteggiatrice ha rivelato di esser stata controllata solo nell’aereoporto di Santo Domingo, ma non in quello di Milano. Ha poi aggiunto: “Ho visto l’ignoranza fare peggio del virus“. Inoltre, ha voluto anche spiegare il perché non bisogna allarmarsi: “Di allarmismo ce n’è già abbastanza nel mondo, ci hanno fatto partire tranquillamente e quando siamo arrivati ci hanno testato i sintomi, ad ogni modo hanno verificato che non avessimo nessun sintomo di questo virus e ci hanno lasciato andare tranquillamente e quindi eccoci qui”.