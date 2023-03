Soleil Sorge, come procede la sua relazione? “Non ho voglia né interesse a parlarne”

Tra i protagonisti indiscussi della scorsa edizione del GF Vip, Soleil Sorge si è recentemente concessa un’intervista a Verissimo. Nel salottino televisivo di Silvia Toffanin l’ex gieffina ha deciso di aprirsi, parlando della sua attuale situazione sentimentale.

“Non ho voglia né interesse a parlarne” – Ospite al noto talk della Toffanin, la Sorge si è concessa un’intervista a cuore aperto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato della sua chiacchieratissima, ma, allo stesso tempo, riservata storia d’amore. Sull’ultimo punto, Soleil, come riportato da IsaeChia, ha spiegato il perché non ama parlare della sua vita sentimentale:

“Io nella vita ho scelto soprattutto di mantenere questa sfera della vita privata… privata. Ma non tanto per non doverne parlare o cose varie, anzi penso che siano anche tematiche interessanti. Ma proprio perché non sono mai stata al cento per cento certa che quello sia l’uomo della mia vita. Nel senso una persona che ho amato molto, di cui mi sono innamorata e che però è alla prova. E nella mia vita non sono più pronta ad aprirmi, a dichiarare l’amore o anche a preoccuparmene. Facciamo così, ti prometto che nel momento in cui io sono certa al cento per cento di una persona con cui vorrò passare il resto della mia vita te lo porterò qui a fartelo conoscere”.

Poco dopo la ragazza ha deciso di sbottonarsi un po’ riguardo la sua storia d’amore con il misterioso Carlo. Nel dettaglio, Soleil Sorge ha dichiarato:

“Carlo? Esistere esiste. Ma è tuttora una persona che fa parte della mia vita, assolutamente. Tutto continua e va alla stragrande, semplicemente non ho interesse né voglia, anche per la nostra relazione, parlarne. Se io dichiaro troppo di quanto sono innamorata o di quanto non lo sono, poi andrà a toccare la nostra relazione sicuro. Finché non vedo anelli sulle dita mi considero single!”.