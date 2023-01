Soleil Sorge, di nuovo single: “Lo ha lasciato lei, era troppo geloso”

Negli ultimi giorni a tornare al centro delle chiacchiere è stata Soleil Sorge. A far discutere è stata una storia su Instagram che mostra l’ex gieffina in compagnia di Alex Belli e Delia Duran, mostrandosi felici e spensierati. Oltre a loro tre era presente anche Gianluca Costantino, con cui Soleil si era inaspettatamente allontanata una volta fuori dalla casa del GF Vip.

Nel parlare di questa rimpatriata è stato Alessandro Rosica, conosciuto sui social come l’Investigatore Social. Stando a quanto scoperto dall’esperto di gossip, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe nuovamente tornata single ed è per questo che si è rivista con i suoi ex compagni d’avventura.

NUOVAMENTE SINGLE – “Vi assicuro che Soleil ha lasciato il suo fidanzato già da settimane”, ha così esordito Rosica nelle sue IG Stories. Nello svelare il gossip sulla Sorge, Alessandro ha spiegato i motivi dietro la rottura: “Cento per cento non è più fidanzata, mi hanno detto che lei ha mollato lui per via della gelosia”.

Ed è proprio a causa della gelosia dell’oramai ex fidanzato, secondo l’Investigatore Social, che Soleil Sorge si è allontanata da Alex e Gianluca. Tornata single, quindi, l’ex gieffina avrebbe deciso di riallacciare i rapporti con i due ex concorrenti con cui ha legato maggiormente all’interno del GF Vip.

Al momento non è giunto alcun commento da parte della protagonista del gossip. La ragazza, infatti, non ha replicato ad alcun commento ricevuto dopo essersi mostrata nuovamente in compagnia di Gianluca e, in particolar modo, di Alex e Delia. C’è da ricordare, però, che la Sorge ha sempre vissuto con molto riserbo la sua storia d’amore con Carlo, di cui ne ha parlato poco. Non è certo, quindi, che arrivi un commento da parte di Soleil sulla questione.