Soleil Sorge, dopo l’eliminazione al GF Vip: “Senza cellulare per tre giorni”

Nella penultima puntata del GF Vip, ad essere eliminata è stata Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice è stata tra i protagonisti di questa sesta edizione, dividendo il pubblico con il suo carattere schietto e diretto.

Prima della messa in onda della semifinale, c’è stato chi ha voluto rivelare dei retroscena sulla Sorge. Gabriele Parapiglia, infatti, ha rivelato cosa è accaduto dopo l’uscita della ragazza dalla casa più spiata d’Italia.

“Senza telefono per tre giorni” – Nella sua rubrica Chicche di Gossip, Parpiglia ha raccontato quanto accaduto a Soleil durante le sue 48 ore di silenzio. L’influencer, infatti, dopo l’eliminazione è sparita completamente dai radar:

“No non c’è nulla nemmeno sui suoi profili è verissimo. Che cosa è successo esattamente quando è stata eliminata? Soleil Sorge è stata portata via dalla sicurezza ed è rimasta chiusa senza cellulare e senza mezzi di comunicazione per tre giorni”.

Prima della sua eliminazione, si è iniziato a vociferare di una presunta presenza di Soleil a La Pupa e Il Secchione Show. Stando alle voci di corridoio, l’oramai ex gieffina prenderebbe il posto di opinionista insieme ad Antonella Elia e Federico Fashion Style. Riguardo questo argomento, Parpiglia ha rivelato:

“Le è stata proposta l’offerta per partecipare a La Pupa e il Secchione Show. Dov’è adesso? Attualmente si trova nella villa romana dove gireranno il programma di Barbara. Quindi ha accettato e sarà lei uno dei giudici del programma insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia. Quindi posso dirvi che ha accettato”

Ma perché Soleil Sorge non ha potuto utilizzare il telefono? Stando alla spiegazione di Parpiglia, il motivo è legato al confronto che l’ex gieffina ha poi avuto con le sue ex inquiline durante l’ultima puntata del GF Vip:

“Come mai le hanno tolto il telefono prima di fare La Pupa e il Secchione? Quando devi fare gli incontri con i concorrenti rimasti in gioco puoi vedere dei film e leggere dei libri, ma non devi vedere nulla dei social, così da mantenere il tuo pensiero e non farti influenzare. Devi mantenere la stessa adrenalina, ma in questo caso c’era anche la discussione dell’offerta per partecipare al programma di Barbara d’Urso. Qui siamo allo stesso sequel che ha avuto Tommaso, sono otto mesi di televisione continui”.