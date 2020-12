Soleil Sorge: ennesima frecciatina social all’ex Luca Onestini

Attraverso le innumerevoli ospitate nei salotti televisivi, Soleil Sorge ha più volte dimostrato di non avere peli sulla lingua. Attaccata più volte per varie sue dichiarazioni, l’ex corteggiatrice ha sempre detto la sua. L’ultima prova di ciò è l’ennesima frecciatina lanciata al suo ex fidanzato Luca Onestini.

“Quando hai capito che stavi perdendo tempo?” – In questi giorni sono molti gli influencer e non che hanno abbracciato l’ultima moda social. Tramite il box delle domande, gli utenti hanno la possibilità di chiedere delle foto scattate in un determinato momento della vita dei vip. Seguendo le orme delle sue colleghe, Soleil ha deciso anche lei di seguire questa corrente.

Tra le tante domande, la Sorge ha risposto anche all’utente che le ha chiesto di pubblicare una foto di “Quando hai capito che stavi perdendo tempo?”. La risposta della ragazza ha lasciato senza parole gli utenti.

Nella IG Story incriminata, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso una foto che la ritrae insieme al suo ex fidanzato Luca. Ad accompagnare lo scatto è l’ennesima frecciatina della ragazza:

“Non ho mai perso tempo. Al massimo scelto persone sbagliate con cui condividerlo”.

Come risponderà Onestini alla provocazione lanciata da Soleil Sorge? La loro storia, inoltre, è terminata proprio per volere della ragazza. Lei ha infatti lasciato Luca in diretta televisiva, durante l’avventura del ragazzo all’interno la casa del GF Vip. È proprio nel reality che l’ex tronista ha trovato l’amore: Ivana Mrazova.