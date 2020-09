Soleil Sorge, fa arrabbiare la D’Urso: “Stacchi per sempre, tutta la tua vita e salutame a soreta!”

In queste ultime settimane ad essere una delle protagoniste dei salotti di Barbara D’Urso è Soleil Sorge, nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Durante l’ultima sua ospitata a Pomeriggio 5, una frase della ragazza ha fatto infiammare gli animi in studio e far arrabbiare la conduttrice. Cosa è successo?

“Conto fino a 3 dopodiché stacco questa conversazione” – Tra i tanti ospiti della diretta avvenuta oggi 30 settembre, a Pomeriggio 5 ci sono stati anche Alex Fiumara e Soleil, quest’ultima in collegamento dalla Grecia. In un’altra puntata del programma, la ragazza aveva chiarito il presunto flirt con Andrea Iannone, smentendo assolutamente. Inoltre, aveva affermato che l’interesse del motociclista era rivolto solamente alla visibilità, ricordando anche le sue due ex fidanzate: Giulia De Lellis e Belen Rodriguez, protagoniste del gossip. Dal canto suo, Fiumara ha accusato l’ex di Jeremias Rodriguez di aver orchestrato tutto il rumors con il centauro, ottenendo così svariate pagine di gossip.

Oggi pomeriggio gli animi si sono molto infiammati, tanto da far scoppiare la lite. La situazione si è così surriscaldata da costringere la D’Urso ad intervenire, cercando di placare gli animi e di non far sovrapporre le voci. Data la parola ad Alex per poter spiegare la sua versione, la Sorge è sbottata all’improvviso:

“Non esiste che vengo chiamata in televisione e poi io non posso rispondere. Conto fino a 3 dopodiché stacco questa conversazione perché non ho intenzione di venir attaccata e non poter dire la mia. Quindi o posso avere modalità di rispondere o questa conversazione non ha neanche luogo di esserci”.

“Qua decido io chi parla” – La minaccia di Soleil non è affatto piaciuta alla conduttrice. Barbara è infatti intervenuta: “Ti ricordo che qua decido io chi parla e quando parla, non che tu decidi sennò stacchi. Sennò poi la stacchi per sempre, tutta la tua vita e poi salutami a soreta”.

Sembrava che l’intervento della conduttrice avesse fatto tornare la pace in studio, ma si è subito tornato al caos non appena l’ex corteggiatrice ha dato del “topo di fogna” al paparazzo. Si è inoltre scontrata anche con Raffaello Tonon, caro amico del suo ex fidanzato Luca Onestini. Soleil Sorge, parlando dell’ex tronista, ha dichiarato che se oggi lui lavora è per merito suo e per la visibilità ottenuta sparlando di lei.