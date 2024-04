Soleil Sorgè, flirt in corso con Cristiano Iovino? Le segnalazioni

C’è un vorticoso flirt in corso tra Soleil Sorge e Cristiano Iovino, almeno così sembra, stando a quanto circola tra i fan più attenti. Gli indizi che alimentano questi rumors sono diventati sempre più insistenti, con alcuni presunti segnali notati dagli appassionati social dei due interessati. L’uomo del caffè di Ilary Blasi, dunque, torna a colpire, ma questa volta non per questioni legate alla conduttrice, bensì per un possibile flirt con l’ex gieffina.

Avvistati dai fan

I due giovani sono stati avvistati in alcuni atteggiamenti sospetti, almeno secondo quanto riportato dai social media. Dal profilo social dell’esperta di gossip Deianira Marzano sono stati confrontati due scatti condivisi dai ragazzi che sembrano provenire dalla stessa location. Sia Soleil Sorge che Cristiano Iovino hanno pubblicato una foto con lo stesso panorama e addirittura la stessa colonna sonora di sottofondo.

Se effettivamente i due erano insieme non è dato saperlo con certezza, ma gli indizi sembrano puntare in questa direzione. Resta da vedere se i diretti interessati confermeranno o meno questa vicenda.

Il flirt con Oriana Marzoli è già finito?

In precedenza, Iovino era stato già al centro di un’altra segnalazione riguardante un presunto flirt con Oriana Marzoli. La modella, infatti, dopo la festa per il suo compleanno, si era concessa qualche ora di relax nella spa di un hotel a Milano, in compagnia proprio di Cristiano Iovino.

Anche in questo caso, i due avevano condiviso una storia su Instagram molto simile, sebbene con orari e tempistiche leggermente diverse. Una sorta di enigma che rimane irrisolto e che ha destato grande interesse e chiacchiere.