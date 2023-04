Nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, Soleil Sorge si è fatta conoscere soprattutto per la sua avventura al GF Vip. L’ex corteggiatrice è stata una delle protagoniste della scorsa edizione del reality, finendo, quest’anno, per condurre GF Vip insieme a Pierpaolo Pretelli.

In un’intervista al settimanale Chi, l’ex gieffina si è raccontata. La ragazza, inoltre, ha voluto svelare un aneddoto che dimostrerebbe il suo concetto di vendetta. Soleil Sorge, infatti, ha voluto farla pagare ad una ragazza che l’ha insultata.

LA VENDETTA DI SOLEIL – Durante la sua avventura nella casa più spiata d’Italia, Soleil ha dimostrato di avere un carattere forte e una schiettezza che spesso l’ha fatto scontrare con gli ex concorrenti. Al settimanale di Alfonso Signorini, inoltre, la Sorge ha parlato anche del suo lato vendicativo attraverso un inaspettato aneddoto.

L’ex gieffina ha svelato come si è vendicata con una ragazza che l’ha insultato per essere uscita con il suo ex fidanzato. La ragazza ha definito la sua vendetta come “la cattiveria peggiore mai fatta a una donna”:

“L’ex fidanzata di un ragazzo che ho frequentato quando sono tornati insieme ha detto: ‘Le pu***e non vincono mai’, riferito a me. Allora sono uscita di nuovo con questo ragazzo, siamo finiti a letto e ho scattato una foto di noi due all’alba e l’ho spedita a lei con scritto: ‘Le pu***e non vincono mai. Olio su tela’. Ammetto i miei errori, quando mi abbasso a essere vendicativa ne sono consapevole”.