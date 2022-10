Soleil Sorge, la replica allo sfogo di Antonino Spinalbese: “Le copie non saranno mai come gli originali”

Tra i protagonisti di questa nuova edizione del GF Vip, Antonino Spinalbese si è trovato spesso al centro dell’attenzione e degli attacchi. Proprio per questo è stato paragonato a Soleil Sorge, un paragone che non è affatto piaciuto all’ex compagno di Belen Rodriguez. Proprio per questo l’ex gieffina ha deciso di replicare a quanto detto dall’uomo.

“Le copie non saranno mai come gli originali” – Durante le ultime puntata del reality, Antonino si è trovato spesso sotto ai riflettori. Tra il flirt mancato con Ginevra Lamborghini, gli scontri con Edoardo Donnamaria e altri inquilini della casa, per Spinalbese non sono state delle dirette per nulla facili.

Nella giornata di ieri, parlando con i suoi compagni d’avventura, l’ex hair stylist ha ammesso di essersi lamentato di questa situazione con la produzione. Al gieffino, però, non è affatto piaciuta la risposta degli autori del programma:

“Sai cosa mi hanno risposto dentro? ‘L’anno scorso Soleil come hai visto è stata attaccata da tutti. E adesso guarda che cos’è e dov’è’. Ma che cavolo state dicendo? Poi hanno detto ‘Sei stato il protagonista oggi. Devi essere fiero’. Quindi dentro di me mi dico: non importa come esci, dipende quante volte esco sul video? Allora sono un campione e devo continuare così“.

Il pubblico del GF Vip non si è fatto sfuggire il momento, facendo divenire virale lo sfogo di Antonino. Le parte del gieffino sono arrivate anche a Soleil che ha così commentato: ““È sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali”.