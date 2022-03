Soleil Sorge, le dure parole di Mila Suarez: “È una ragazza davvero tremenda, calcolatrice”

Reduce dal successo ottenuto al GF Vip, Soleil Sorge è pronta ad intraprendere la sua prossima avventura televisiva. A breve, infatti, l’ex corteggiatrice prenderà parte a La Pupa e il Secchione Show, questa volta nei panni dell’opinionista. A pochi giorni da tutto ciò, sono giunte le critiche da parte di Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli ed ex gieffina.

“È una ragazza davvero tremenda, calcolatrice” – Dall’inizio del GF Vip, Mila si è più volte scagliata contro l’ex fidanzato. Solo pochi giorni fa, infatti, ha criticato duramente Alex, accusandolo di star manipolando la moglie Delia Duran. Questa volta, invece, è toccato a Soleil.

Attraverso le sue IG Stories, la Suarez si è scagliata contro la Sorge. La modella marocchina l’ha accusata di essere falsa e di aver approfittato del teatrino creato con Alex. Dopo essersi scagliata più e più volte contro l’ex, Mila ha deciso di spostare l’attenzione e le critiche sull’influencer. Come dichiarato da Biccy.it, la Suarez ha dichiarato:

“Piuttosto vorrei parlare di Soleil. Qualcuno mi ha detto che in questi giorni l’hanno vista con il suo fidanzato. Quindi lei come dicono è impegnata, lei veramente è stata brava a fare il suo gioco, ma è molto falsa, ha doppia personalità. Ha utilizzato anche Alex per fare questo teatrino perché lei ha capito il meccanismo come funziona. Io la conosco perché prima di entrare al GF Vip ho fatto qualche cena con lei e abbiamo anche discusso. Lei è veramente una ragazza davvero tremenda, calcolatrice, è proprio un’attrice, sa fare il suo lavoro. Posso dire che è molto preparata e molto intelligente. Quindi chi la conosce veramente di persona sa che tipo è. Quindi non devi prendere in giro il pubblico e fare la vittima che non sei”.

Già in precedenza Mila, parlando di Alex e del suo rapporto con la moglie, aveva menzionato Soleil Sorge: “Penso invece che Soleil abbia provato davvero qualcosa per lui. Ragazzi Soleil comunque gli è piaciuta subito. Lo conosco e il suo sguardo faceva capire tutto. Fidatevi che è rimasto attratto da lei come una calamita giù all’inizio”.