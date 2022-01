Soleil Sorge, l’inaspettata scoperta: accordo tra Alessandro e Gianmaria

Confidandosi con alcuni inquilini del GF Vip, Soleil Sorge ha rivelato l’ultima spiazzante scoperta fatta. Parlando, infatti, con Davide Silvestri, Jessica Selassié e Giacomo Urtis, la gieffina ha parlato di un accordo che due gieffini avrebbero stretto.

L’ACCORDO – In una delle ultime puntate del GF Vip, Alessandro Basciano ha ricevuto una nomination da Gianmaria Antinolfi. Il gesto ha fatto infuriare non poco l’ex tentatore di Temptation Island, a spiegarne il motivo dietro è stata proprio la Sorge.

Stando a quanto avrebbe scoperto la ragazza, Basciano si sarebbe arrabbiato con l’imprenditore campano perché quest’ultimo non avrebbe rispettato l’accordo preso in precedenza. A spiegare il tutto è stata proprio l’ex corteggiatrice:

“Senti che giochetto che ha fatto. Loro non avevano un buon rapporto. Abbiamo visto che hanno discusso, ma perché? Cosa è successo che non hanno detto in puntata? Gianmaria era andato in sauna da Alessandro e si sono messi d’accordo dicendo: ‘Io non ti voto’, ‘Neanch’io ti voto’, ‘Votiamo Eva’. Cosa è successo? Che poi Ale ha votato veramente Eva, mentre Gianmaria ha votato Ale”.

La cosa ha fatto arrabbiare non poco i gieffini venuti a conoscenza della scoperta di Soleil. Sempre riguardo Gianmaria, la ragazza si è lasciata ad alcune confessioni. Parlando con Jessica, la Sorge ha ammesso di essere stupita dall’aver avuto un flirt proprio con Antinolfi:

“Non capisco come io possa anche solo aver baciato coso. Ha tutto lontano da qualunque cosa mi possa attrarre in un uomo. Dalla risatina che fa, i modi che ha, come mangia, le risposte da cafoncello che dà. Anche come amica non lo sopporto. Poi mi fa tenerezza e quindi lo aiuto, cerco di stargli vicino. Però poi lo guardo e dico, bleah. Anche umanamente è tutto ciò che non m’ispira. A petto nudo sì, perché il fisico ce l’ha, ma basta”.