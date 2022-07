Soleil Sorgé, l’influencer ritrova Luca Onestini nel prossimo programma televisivo: “Si sono stuzzicati dal primo giorno”

I due ex fidanzati si ritroveranno tra i banchi di Back To School

Soleil Sorgé è stata una grande protagonista di questa stagione televisiva: concorrente al GFVip, special guest all’Isola dei Famosi e opinionista a La Pupa e Il Secchione Show. L’influencer italo-americana la rivedremo anche nella prossima stagione televisiva di Mediaset e questa volta assieme all’ex fidanzato Luca Onestini.

Ex fidanzati tra i banchi di scuola

Soleil e Luca parteciperanno alla prossima edizione di Back To School, questa volta condotto da Federica Panicucci. A confermare le indiscrezioni ci ha pensato il portale The Pipol che ha anche rivelato come i due “fin dal primo giorno di registrazioni hanno iniziato a stuzzicarsi”.

Nel cast, oltre all’influencer ed ex tronista, anche Valeria Marini, la quale ha condiviso un TikTok proprio con Luca nelle ultime ore. Infine, anche Cecilia Capriotti e Raffaella Fico. Chissà cosa accadrà e se ci saranno scintille tra la Sorgé e il suo ex fidanzato.

Le parole di Soleil su Luca

Prima di approdare come opinionista al programma condotto da Barbara D’Urso, l’influencer aveva dichiarato: “Luca? Non ci sono rapporti, diciamo che lo definisco appena un conoscente. Davvero, in pratica quasi non mi ricordo più di lui, per me è indifferente. Dopo la fine della nostra storia non ci siamo più sentiti. Non siamo rimasti in contatto.

Poi è passato così tanto tempo, non ho nessun rancore verso di lui. Davvero non ce l’ho con Luca. Quindi anche per questo tratterò Gianmarco come tutti gli altri concorrenti”.