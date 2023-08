Soleil Sorge, nuovamente single: “L’ultima storia è stata una forte delusione”

Protagonista di diversi programmi televisivi Mediaset e prossimamente in Rai, Soleil Sorge è tornata single. La storia tra lei e Carlo Domingo è giunta al capolinea, ad annunciarlo è stata proprio lei, parlandone in una recente intervista.

“L’ultima storia è stata una forte delusione” – Nota per la partecipazione a diversi programmi televisivi, a breve la Sorge sbarcherà in Rai per condurre, a Carlo Vanzina e Pascal Vicedomini, Felicità 2023. Se dal punto di vista lavorativo per Soleil va tutto a gonfie vele, dal lato sentimentale la donna si è ritrovata ad affrontare la fine della sua relazione.

La storia con Carlo, vissuta lontano dai paparazzi e dalle luci dei riflettori, è giunta al capolinea. L’ex volto della sesta edizione del GF Vip ne ha parlato nel corso dell’intervista a Novella 2000. Riguardo quanto accaduto all’ultima sua love-story, Soleil Sorge ha così dichiarato:

“Eh, non è un buon momento…L’ultima storia è stata una forte delusione. Per il momento sono concentrata solo sul lavoro e sulle cose che mi fanno stare bene, e che dipendono esclusivamente da me. Riverso tutto il mio amore verso me stessa e i miei amici sinceri”.

Riguardo all’uomo ideale che vorrebbe al suo fianco, l’ex gieffina ha così rivelato: “Una persona solare che mi faccia divertire, un uomo che affronta la vita con sana leggerezza perché io, spesso, per quanto sembri una ragazza superficiale, sono invece troppo riflessiva. Ed ancora, vorrei un uomo a cui piace viaggiare e soprattutto che abbia una grande spiritualità interiore”.