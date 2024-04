Soleil Sorge, replica insieme a Cristiano Iovino sul loro presunto flirt: la reazione di Oriana Marzoli

Negli ultimi giorni a tornare nel mirino del gossip è stata Soleil Sorge. Si è vociferato, infatti, di un suo presunto flirt con Cristiano Iovino, noto per essere “l’uomo del caffè” di Ilary Blasi.

Ad intervenire sulla questione è stata proprio l’influencer che, insieme proprio al personal trainer, ha deciso di commentare gli ultimi rumor. Non è mancata la reazione di Oriana Marzoli, con cui Iovino avrebbe avuto un breve flirt.

IL COMMENTO – Nelle ultime settimane non sono affatto passate inosservate le IG Stories condivise da entrambi. Sia Soleil che Cristiano hanno trascorso dei giorni a Ibiza, condividendo gli stessi scatti. Questi gesti hanno subito fatto pensare che i due fossero insieme, magari a trascorrere una fuga d’amore.

A far luce sulla questione è stata proprio la Sorge attraverso un box domande aperto nelle sue storie di Instagram. In una IG Story, l’ex volto del GF Vip è apparsa proprio in compagnia di Iovino, ridendo della situazione. Ad accompagnare la storia è la scritta: “Abbiamo diverse storie da raccontare. Nessuna di queste riguarda il gossip”.

In molti hanno letto le parole dell’influencer come una smentita. Nel frattempo, al popolo del web non è sfuggita la reazione della Marzoli. Attualmente in un reality, Oriana ha la possibilità di trascorrere qualche ora del giorno con il telefono ed è così che ha scoperto gli ultimi aggiornamenti riguardanti il presunto ex flirt della Blasi. Di conseguenza, la ragazza ha smesso di seguire Cristiano.