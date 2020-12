Soleil Sorge, rivela un grave lutto: “Lo terrò sempre nel mio cuore”

Uno degli ex volti più chiacchierati di Uomini e Donne, Soleil Sorge, ha deciso di parlare di un doloroso capitolo della sua vita. Nota per la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, nel corso degli anni l’ex corteggiatrice si è fatta conoscere per il suo bel caratterino e per la sua disarmante schiettezza.

Nelle ultime ore, però, la Sorge ha deciso di mostrare un altro volto di se stessa. La ragazza ha infatti deciso di parlare di un grave lutto avuto in passato.

“Lo terrò sempre nel mio cuore” – Come si è potuto vedere, Soleil ha voluto partecipare alla Challenge che in questo periodo sta impazzando sui social. Proprio attraverso essa, la ragazza ha lanciato l’ennesima frecciatina all’ex fidanzato Luca Onestini.

Tra le tante domande, un utente ha chiesto all’influencer di condividere una foto con il suo primo fidanzato. La risposta della ragazza ha lasciato i follower senza parole.

Soleil Sorge ha condiviso nelle sue Instagram Stories uno scatto risalente al 2010 che la ritrae con il fidanzato dell’epoca. Ad accompagnare l’immagine è la dedica dell’ex corteggiatrice di UeD:

“Si chiamava Kevin. Una delle persone e storie più belle della mia vita…Ora è in Paradiso, ma lo amo e terrò per sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me”.