Soleil Sorge sarà una delle concorrenti della sesta edizione del GF Vip

La data d’inzio della sesta edizione del Grande Fratello Vip è sempre più vicino. I 24 concorrenti sono stati svelati sulla rivista “Sorrisi”. Riguardo la quota femminile di chi parteciperà ben 13 le donne a cui prenderanno parte al reality: alcuni volti noti (Raffaella Fico e Francesca Cipriani) o novità come il trio di principesse etiopi. Una partecipazione già nota da tempo è quella del’influncer Soleil Sorge, già presente in vari programmi televisi.

All’anagrafe Soleil Anastasia Sorgè, è una modella classe 94′ nata a Los Angeles. La sua prima esperienza televisiva è stata nel programma “Uomini e Donna”. Era la corteggiatrice di Luca Onestini, con il quale ha avuto una storia d’amore, terminata nel 2017. Infatti mentre l’ex-tronista partecipava all’Isola dei Famosi, scoprì il tradimento della modella con Macro Cartasegna.

L’influncer italiana ha avuto altre diverse storie d’amore che hanno fatto parlare di sè. Ha avuto diverse storie con Jeremias Rodriguez (fratello di Belen), poi con Andrea Iannone ed infine con Gianmaria Antinolfi. Nonostante la giovane età, Soleil risulta già una veterana nel mondo dello spettacolo: ha partecipato anche altri due reality come Pechino Express oppure l’Isola dei Famosi.

La sua entrata nella Casa del Grande Fratello è stato già annunciato dal profilo instagram ufficiale del reality. É stata introdotta con un frase molto particolare: “Creare scompiglio è il suo mestiere”. Sicuramente per il passato, precedentemente raccontato, potrà essere un personaggio interessante. Dal suo esordio a “Uomini e Donne” si è visto il suo carattere forte e deciso, ma è stata anche criticata. In molti sono convinti del suo personaggio costruito e impostato.

Chissà se questa opportunità, non potra essere per la modella nata a L.A., una rampa di lancio per realizzare il suo sogno nel cassetto: di fare l’attrice e recitare. Scopriremo lei e tutti gli altri concorrenti il 13 settembre su Canale 5, in prima serata luned’ e venerdì. Ad accompagnare il conduttore principale Alfonso Signorini, ci saranno due opinioniste d’eccezione: Adriana Volpe, già concorrente del GFVip, e Sonia Bruganelli, new entry del team di Signorini.