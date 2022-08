Soleil Sorge, scartata ad Avanti un Altro per Sophie? La replica di Soleil

Nei giorni scorsi a finire al centro dei rumors è stata Soleil Sorge, accusata di essere stata scartata ad Avanti un Altro. Al posto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata presa Sophie Codegoni. Davanti a tali indiscrezioni, ci ha pensato proprio la Sorge a smentirle.

SCARTATA AD AVANTI UN ALTRO – Reduce dal successo del GF Vip, Sophie Codegoni tornerà presto in TV. L’ex tronista vestirà i panni della Bonas ad Avanti un Altro. Stando ad alcuni rumors, ad aver preso parte ai provini sarebbe stata anche Soleil.

Davanti a tutte queste voci di corridoio, la Sorge si è trovata costretta ad intervenire. Su Twitter la ragazza ha smentito quanto emerso sul web, rivelando di essere impegnata in altri progetti lavorativi:

“Mai fatto provini per Avanti un altro né avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi” ha spiegato Soleil nel tweet, rivelando di avere invece accettato un’altra proposta lavorativa. “Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale. Auguro tanto successo a Sophie & Sonia. Try again & see you soon”.

A differenza di quanto ricamato dai rumors, tra Soleil e Sophie non c’è alcun astio. Tra le due si è instaurata una forte amicizia proprio durante l’esperienza al GF Vip.