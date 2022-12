Soleil Sorge, scontro social con Gianmarco Onestini: Alex Belli interviene

Data la momentanea assenza di Sonia Bruganelli, a sostituirla nel ruolo di opinionista del GF Vip è stata Soleil Sorge. L’ex gieffina ha ovviamente commentato negativamente il comportamento di Luca Onestini, suo ex fidanzato, facendo così arrabbiare Gianmarco, il fratello del gieffino. Tra i due è scoppiato un botta e risposta sui social, a cui, inaspettatamente, a preso parte anche Alex Belli.

SCONTRO SUI SOCIAL – Una volta conclusa la diretta del reality, Gianmarco Onestini ha deciso di prendere le parti del fratello. Su Twitter il ragazzo ha condiviso il botta e risposta tra Luca e l’ex cognata, scagliandosi contro quest’ultima: “Prima di parlare si potrebbe almeno informare sul programma, non ne azzecca uno”.

Davanti a una tale provocazione, Soleil non si è certo tirata indietro. Sempre attraverso Twitter, la Sorge ha deciso di rispondere così alla provocazione: “Secondo voi è un difetto di famiglia o vuole 10 euro?”. Dal canto suo, Gianmarco ha così replicato: “Ti ringrazio ma non saprei cosa farne del tuo cachet da 10 euro. Perché è chiaro che per aver preso una supplente come te, il GF deve aver avuto problemi di budget”.

Il botta e risposta sui social è poi proseguito con un’ulteriore provocazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Magari ti ci paghi un pasto dato che siete conosciuti per lo scrocco”. A queste parole non è seguita una risposta del fratello di Luca, mettendo così fine allo scontro su Twitter. A stupire gli utenti, però, è stato l’inaspettato intervento di Belli.

Seguendo lo scontro tra Soleil e Gianmarco, Alex si è così rivolto all’ex compagna d’avventura: “Non mi entrare in OVER BOOKING ciccia!!”. A rispondere alle parole dell’ex gieffino non è stata la Sorge, ma una fan dell’ex gieffina: “Torna in Factory Ciccio”, accompagnato da un emoticon del pagliaccio.