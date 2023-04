Soleil Sorge, Sophie Codegoni raggiunge il milione su Instagram: la reazione

Sembrava che fosse nata una bella amicizia tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, ex concorrenti della sesta edizione del GF Vip. Negli ultimi mesi, però, qualcosa ha compromesso il loro rapporto. L’ennesima dimostrazione di ciò è la recente provocazione che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lanciato alla ragazza.

LA REAZIONE DI SOLEIL – Ad inizio percorso al GF Vip, tra la Sorge e Sophie non sono mancati gli scontri. Con il passare del tempo, tra le due è nata un’amicizia che è proseguita anche fuori dalla casa più spiata d’Italia. Qualcosa, però, ha portato a una rottura nel loro rapporto.

A Soleil, infatti, non è andato giù il lancio della linea di costumi dell’ex gieffina. La ragazza ha accusato l’amica di averla imitata, dato che anche l’italo-americana aveva firmato una linea di costumi per Island Coco. Tra le due, alla fine, sono iniziate a volare non poche frecciatine sui social.

A distanza di giorni dalla calma sui social da parte di entrambi, l’ex volto di UeD ha lanciato la sua ultima provocazione. A dare inizio a tutto è stata la notizia che Sophie ha raggiunto un milione di follower su Instagram. Attraverso le sue IG Stories, la compagna di Alessandro Basciano ha così commentato questo traguardo:

“Non ero minimamente pronta, mi sono svegliata stamattina e ho urlato! Sono emozionata, grazie di cuore che voi da anni mi supportate e sostenete! La cosa che mi fa più strano è che ogni volta che parlo con voi è come se io facessi un FaceTime con delle amiche! E pensare che ora siamo così tante mi fa stranissimo. Sono emozionata e non so come ringraziarvi! Un milione di volte grazie!”

Davanti a questo risultato, su Twitter un utente ha chiesto come il nuovo volto di Avanti un Altro sia riuscito ad ottenere un milione di seguaci. A commentare questo tweet è stata proprio Soleil Sorge: “Le avevo segnalato l’anomalia visti i vostri commenti, ma mi ha detto che sono stati presi di attacco da un bot o qualcosa del genere…”.