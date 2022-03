Soleil Sorge, su Gianmarco Onestini: “Sono stata io…”

Reduce dal successo conquistato al GF Vip, Soleil Sorge si è cimentata in un’altra avventura televisiva. L’ex gieffina fa parte della giuria de La Pupa e Il Secchione, composta da Federico Fashion Style e ad Antonella Elia.

A prendere parte al reality, precisamente nelle vesti di secchione, è una vecchia conoscenza di Soleil. Si tratta di Gianmarco Onestini, ex cognato della ragazza. Sul minore degli Onestini, la Sorge si è espressa durante un’intervista a Chi.

“Sono stata io…” – Al settimanale di Alfonso Signorini, la Sorge ha parlato del fratello dell’ex fidanzato. Soleil ha spiazzato i lettori, rivelando di essere stata lei la prima a spingere Gianmarco verso la carriera televisiva.

Come riportato da Biccy.it, l’ex gieffina ha rivelato: “Ha detto che non è felice di trovarmi a La Pupa e il Secchione Show? Pensate che io invece sono molto contenta di vederlo. Lo giudicherò come tutti gli altri concorrenti e so che ci tiene molto a mettersi in gioco. Quindi sono pronta a dargli l’opportunità che cerca da anni. Sono stata la prima a spingerlo nel mondo dello spettacolo, quindi dovrebbe almeno essermi grato”.

LUCA ONESTINI IN TV? – Da quanto emerso sui social, anche Luca Onestini potrebbe essere presente a La Pupa e Il Secchione. A farlo intendere è stato proprio l’ex tronista nelle sue IG Stories. Sarà davvero così? Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.